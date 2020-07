Rocco Forte Hotels a Milano con The Carlton

10:13

Grande prima a Milano per il Gruppo Rocco Forte Hotels. Grazie alla sinergia con Reale Immobili, è stato siglato un nuovo accordo per la gestione di una struttura a 5 stelle a Milano, il The Carlton Milano in via della Spiga (nella foto), che verrà inaugurato nei primi mesi del 2023.

Settimo albergo in Italia, l’hotel arricchirà l’ideale Grand Tour by Rocco Forte Hotels, insieme agli indirizzi di Firenze, Roma, Sicilia e Puglia. La collezione arriverà così a proporre 16 strutture considerando le aperture di Villa Igiea (Palermo) e The Westbund (Shanghai) nel 2021 e il concept Rocco Forte House di Roma.



Il nuovo albergo sarà completamente ristrutturato per offrire circa 70 camere e suite, un ristorante, un lounge bar, un centro benessere con palestra e spa, un bar terrazzato all’ultimo piano. Nei negozi al piano terra saranno presenti selezionati protagonisti del Made in Italy.



“Sono felice di collaborare nuovamente con Reale Immobili e li ringrazio della continua fiducia che mi accordano – afferma Rocco Forte, fondatore e presidente di Rocco Forte Hotels -. Milano è una destinazione che permette dialoghi ambiziosi con diverse tipologie di clienti. I segmenti business e leisure sono molto promettenti, sia con i residenti locali sia con gli stranieri. Siamo elettrizzati di confrontarci con questa straordinaria città e di portare anche qui la nostra idea di lusso e di qualità”.