Riaprono gli hotel di lusso in Italia: il calendario da Nord a Sud

10:06

Riaprono gli hotel di lusso in Italia: abituati a ospitare clientela internazionale, vip e famiglie reali, quest'estate dovranno invece dimostrarsi in grado di attirare soprattutto i vacanzieri nostrani.

Da Nord a Sud, ecco la mappa e il calendario delle riaperture a cinque stelle.



Nord Italia

Ha aperto da pochissimi giorni il Mandarin Oriental Lago di Como, 21 camere, 52 suite, due ville private e un ristorante stellato, L'Aria. Altro lago, altro hotel: il Quellenhof Luxury Resort Lazise, sul lago di Garda, è tornato operativo con la garanzia Covid-free.



Spostandosi a Torino, hanno riaperto il Turin Palace Hotel con la sua celebre terrazza e, dal 27 luglio, il Principi di Piemonte UNA Esperienze. Più a Est, riapre Royal e Golf Courmayeur Mont Blanc, hotel di lusso della Valle d'Aosta con la cucina stellata di Paolo Griffa nel ristorante Petit Royal.



A Cortina torna ad accogliere i turisti l'iconico Hotel de la Poste, aperto nel 1804, mentre a Venezia dall'11 luglio porte aperte all'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, cinque stelle lusso. In Trentino si torna a soggiornare a Castel Fragsburg, il più piccolo hotel cinque stelle del Sudtirolo.



Riaprono anche i resort Lefay, simbolo del wellness di lusso: dopo Lefay Resort & Spa Dolomiti, inaugurato la scorsa estate, il 2 luglio ha riaperto Lefay Resort and Spa Lago di Garda.



Rimanendo in ambito wellness, hanno riaperto Terme Preistoriche Resort & Spa a Montegrotto Terme, all'interno delle Terme Euganee, e Dolomiti Wellness Hotel Fanes.



Centro e Sud Italia

A Roma riaprono l'Hotel Raphael, hotel cinque stelle del circuito Relais & Chateaux, e dal 6 luglio le quattro strutture di lusso firmate Ragosta Hotels Collection.



Più a sud, il 25 giugno sono tornati operativi l'Hotel Santa Caterina di Amalfi, incluso il ristorante stellato Il Glicine, luogo dove è sbocciato l'amore tra Brand Pitt e Angelica Jolie, e il Capri Palace ad Anacapri.



In apertura anche gli hotel UNA: Versilia Lido in Toscana e dal 26 giugno UnaHotels Naxos Beach e UnaHotels Capotaormina, in Sicilia.



Oriana Davini