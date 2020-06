Ragosta Hotels Collection riapre le strutture: il calendario

15:57

Ragosta Hotels Collection riapre le proprie strutture in vista della stagione estiva. A guidare le danze saranno il 26 giugno La Plage Resort a Taormina e l'Hotel Raito a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, seguiti il 6 luglio da Palazzo Montemartini Rome, nella Capitale.

"Ripartiamo con una nuova concezione di ospitalità, ridisegnata sulle esigenze dei viaggiatori - spiega Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection -. Abbiamo creato la filosofia 'Happy Tips & Tricks', una serie di piccoli suggerimenti utili a guidare gli ospiti in merito alle misure".



Oltre al vademecum, la catena alberghiera ha introdotto fast check in e check out, QR code per menu e servizi, buffet personalizzato al tavolo con possibilità di prenotare in anticipo tipologia e orario, room service gratuito, potenziamento di servizi personalizzati in spiaggia e piscina, con possibilità di gustare le specialità del ristorante o del bar dal lettino, servizi Spa su prenotazione. O. D.