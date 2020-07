Sandals Resorts e la fiducia ritrovata: “Ricominciamo dalle agenzie”

di Stefania Galvan

13:02

Sandals Resorts International riparte, forte di un protocollo sanitario che garantisce la salute dei suoi ospiti e di ampi spazi che tutelano quella che da sempre, per il gruppo alberghiero, si definisce privacy e che ora le nuove norme anti-Covi chiamano ‘distanziamento sociale’.

“I resort che abbiamo riaperto finora - spiega Paola Preda, country manager Italia di Sandals Resorts International (nella foto) - sono il Sandals Grande Antigua ad Antigua, seguito dal Sandals Montego Bay, e poi ancora il Sandals Royal Caribbean, il Sandals Negril e il Beaches Negril in Giamaica, il Sandals Grande St. Lucian a St. Lucia e infine il Sandals Emerald Bay a Exuma, Bahamas”.



Un primo passo cui seguiranno altre riaperture: “L’intenzione – ribadisce Preda - è naturalmente di riaprire in modo graduale e nei prossimi mesi gli altri 9 Sandals Resorts per coppie di adulti, così come gli altri due Beaches Resorts per famiglie. In questo momento siamo in attesa che le compagnie aeree riprendano la programmazione dei voli dall’Italia e ci aspettiamo che questo avvenga per la fine della stagione estiva, quando finalmente i nostri clienti potranno tornare a visitare le nostre proprietà”.



Il rapporto con le agenzie

Intanto il rapporto con le agenzie di viaggi si è rinsaldato, dopo il lungo periodo di lockdown: “Ciò che ci rassicura – sottolinea la manager - è l’accoglienza calorosa ricevuta dai nostri Business Development Consultant, che hanno ricominciato a fare visita alle agenzie di viaggi per illustrare tutte le nostre novità. Penso che questo sia un buon segnale”.



In realtà, però, il fil rouge con i dettaglianti della Penisola non si è mai spezzato, grazie al supporto fornito nei mesi di lockdown proprio dai consulenti del gruppo e all’investimento nella formazione: “Penso – ricorda Preda – ad esempio ai training su Skype dedicati all’offerta matrimonio e ai resort, ma anche al contatto telefonico costante mantenuto con le agenzie. Siamo certi che questa vicinanza abbia rafforzato l’intesa con loro”.



I risultati del sondaggio

Dopo la quarantena Sandals Resorts International ha lanciato un sondaggio a più di 2mila agenti per capire meglio il trend del mercato, e i risultati sono stati confortanti: “Ci hanno risposto più di 500 agenti, l’80% dei quali sostiene che i nostri resort sono i migliori all-inclusive al mondo e il 70% ha confermato che gli sposi in viaggio di nozze sono il nostro target principale, sul quale effettivamente si basa la nostra strategia di vendita e di marketing”.