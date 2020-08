Meliá Hotels International, continua l'espansione internazionale

15:34

La pandemia non frena le ambizioni di Meliá Hotels International, che continua nel suo piano di espansione del marchio premium Gran Meliá in Asia.

La catena guidata da Gabriel Escarrer ha infatti appena annunciato l'apertura di due nuove strutture in Cina: Gran Meliá Chengdu e Gran Meliá Zhengzhou. Questi due hotel, spiega preferente.com, si uniscono al Gran Meliá Xi'an, gestito dal gruppo da cinque anni.



Un grande resort urbano

Il Gran Meliá Chengdu aprirà i battenti quest’autunno e sarà un resort di lusso urbano che, speiga il gruppo, “segnerà una nuova pietra miliare sia per l'azienda che per la destinazione”.



Ispirato alla cultura cinese Shu-Han e situato nel Sud della città (vicino al lago Jincheng), il Gran Meliá Chengdu è composto da sette edifici separati su un sito di 28mila mq. È un resort urbano che integra l'essenza storico-culturale cinese con elementi di lusso moderno. Le sue camere, 265 camere e suite in totale, variano tra i 50 ei 270 mq. Dispone inoltre di oltre 3.500 mq dedicati ad eventi e convegni.



Il Gran Meliá Zhengzhou sarà invece inaugurato a fine anno e disporrà di 387 camere e suite dai 38 ai 210 mq.

Con queste due new entry Meliá Hotels International dispone ora di sette hotel in Cina e prevede di aprirne altri nove, oltre che in Cina, in Thailandia, Malesia, Vietnam e Indonesia tra il 2020 e il 2021. Continuerà quindi con la sua ambiziosa espansione in Asia Pacifico: il piano è di raggiungere gli oltre 50 hotel nella regione nei prossimi anni.