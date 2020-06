Meliá Hotels: con ProTravel una nuova community per adv

13:22

Meliá Hotels International cerca di rafforzare ulteriormente i suoi legami con il canale delle agenzie di viaggi.

La catena ha appena avviato una nuova iniziativa: trasformare il suo canale b2b in una comunità per adv. Meliá ProTravel Labs nasce proprio con l'obiettivo di aiutare i professionisti del settore a superare le sfide presenti per prepararsi con strumenti e competenze alle attività di domani.

Pubblicità

"Stiamo vivendo un momento di totale trasformazione nel nostro settore; Meliá Hotels International ha creato la community Meliá ProTravel su Facebook, un gruppo esclusivo per agenti di viaggi", riporta una nota del gruppo ripresa da Preferente.



La piattaforma, completamente gratuita, ha un programma di eventi dal vivo che darà agli agenti di viaggi l'opportunità di partecipare a webinar, workshop, tavole rotonde e viaggi virtuali. Offrirà anche la possibilità di raccogliere crediti per completare un programma di certificazione con vantaggi esclusivi. Inoltre, premierà i professionisti che partecipano alle diverse sessioni con sorteggi di 50mila punti MeliáRewards.