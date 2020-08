Airbnb: arriva la guida di LexDo.it per affittare nel rispetto delle regole

12:28

LexDo.it, il servizio legale online, offre un nuovo strumento dedicato agli host di Airbnb. “Con LexDo.it l’host può creare facilmente il contratto a norma di legge direttamente online - si legge in un comunicato -, rispondendo a poche semplici domande per scaricare il documento su misura, in base alle proprie esigenze”.

Giovanni Toffoletto, co-fondatore e ceo di LexDo.it, aggiunge: “Siamo orgogliosi che Airbnb ci abbia scelto come partner della campagna SenzaPensieri per rendere più semplice l’ospitalità nel rispetto delle regole”