Airbnb, la scelta italiana: una top ten tricolore

Anche Airbnb riflette l’insolito andamento di questa strana estate. Il portale di affitti brevi segnala che, per la prima volta, le 10 case più desiderate dalla clientela tricolore si trovano proprio in Italia. Il periodo preso in considerazione è quello compreso tra maggio e agosto 2020. Un trend che riflette la propensione per il turismo interno che si è manifestata negli ultimi ultimi mesi.

Il podio vede al primo posto la casa sull’albero alle porte di Firene, mentre al secondo posto compare la cascina con 16 appartamenti sulle colline dell’Umbria, al confine con la Toscana. Al terzo posto il Trentino Alto Adige, con un monolocale a 2mila metri di altitudine affacciato sulle piste a Brunico.