Sina Hotels, continuano le riaperture

13:27

Riparte sul tema ‘#vacanzeitaliane infinite’ il programma di riapertura degli alberghi Sina Hotels. I primi ad accogliere nuovamente i clienti, si legge su HotelMag, sono il Sina Villa Matilde, villa settecentesca nella campagna del Canavese, e il Sina Maria Luigia di Parma, Capitale Italiana della Cultura per 2020 e il 2021. Successivamente è il turno del Sina De la Ville di Milano, a pochi passi dal Duomo e dal Teatro alla Scala, mentre il 4 settembre tocca al Sina Bernini Bristol di Roma, iconico albergo su Piazza Barberini con terrazza panoramica sulla città.

Queste aperture vanno ad aggiungersi a quelle precedenti del Sina Astor di Viareggio, del Flora di Capri, del Centurion Palace sul Canal Grande, a Venezia, del Sina The Gray di Milano, del 5 stelle lusso Brufani di Perugia e dello storico Villa Medici Autograph Collection, con giardino e piscina, nel cuore di Firenze.



La compagnia alberghjiera, per garantire che le #vacanzeitaliane siano all’insegna della sicurezza, ha creato il protocollo Travel Safely with Sina Hotels.