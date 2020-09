B&B Hotels investe a Milano, nuova struttura in centro

15:37

Si chiama B&B Hotel Milano City Center Duomo la nuova struttura appena inaugurata in centro città che porta a sette le bandierine di B&B Hotels nel capoluogo lombardo e a 42 quelle in Italia.

Con 59 camere che strizzano l'occhio ai viaggiatori business senza dimenticare le famiglie, grazie alla presenza di sistemazione triple e alla posizione centrale nel quartiere Brera, il nuovo hotel "è un segnale positivo di speranza e ripartenza - assicura Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia -. Inizialmente il progetto era di aprire il 1° aprile ma il Covid ha rallentato, per fortuna di poco, i nostri piani".



Il nuovo hotel dispone di una terrazza con vista panoramica al nono piano e di un giardino interno, entrambi disponibili anche per eventi privati o come zone smart working grazie alla connessione gratuita Wi-Fi. O. D.