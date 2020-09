Venezia dalla gondola o nei giardini, le esperienze del Grand Hotel Dei Dogi

14:21

Imparare a portare una gondola sui canali di Venezia o scoprire un giardino segreto durante una lezione di disegno del paesaggio o una classe di mixology. Sono alcune delle esperienze post Covid che lancia il Grand Hotel Dei Dogi a Venezia, uno degli hotel The Dedica Anthology.

Il focus delle nuove esperienze messe in campo dall’hotel per la clientela che tornerà a visitare Venezia è quella di offrire la possibilità di scoprire lati differenti della città in piena sicurezza.



“Vogliamo tornare ad accogliere gli ospiti non solo nella struttura, ma in città, per ricordare loro quanto sia speciale e unica questa location - spiega la general manager Chiara Zambianchi -. Le esperienze consentono ai visitatori di vedere davvero Venezia in un modo completamente nuovo, assicurandosi anche di sentirsi a proprio agio e di avere la massima tranquillità mentre lo fanno ".



Tre le possibili scelte: le lezioni di voga sulle gondole, tenute da esperti gondolieri; la scoperta del giardino segreto dell’hotel abbinato a una lezione di tecnica del paesaggio e del giardinaggio con gli esperti del Venice’s Wigwam Club oppure, sempre nel giardino, una mixology class abbinata a una pranzo a pic nic di eccellenza.



Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e con mascherine e igienizzante a disposizione.