Pagamenti sicuri, accordo Federalberghi-Nexi

Per la sicurezza dei pagamenti ricevuti tramite carta di credito, c’è una nuova opportunità rivolta agli affiliati Federalberghi. Come riporta Hotelmag la federazione ha stretto un accordo con Nexi, leader europeo delle transazioni, con cui aderire a tariffe agevolate al servizio “incasso sicuro”, che permette di verificare la veridicità del pagamento tramite un link e mette a disposizione una app con cui tenere sotto controllo lo stato dei pagamenti in tempo reale.

“Il tema della sicurezza è sempre attuale” ha detto Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, durante la presentazione del servizio, all’assemblea nazionale tenuta alla Fiera di Rimini. Nel 2019, il 72% delle dispute che hanno coinvolto gli hotel riguardava movimenti di carte di credito non riconosciuti dai titolari, dunque effettuati mediante frode.



“Due consigli per gli associati” aggiunge Nucara. “Approfondire le condizioni di contratto con banche e circuiti, perché spesso anche noi pecchiamo in disattenzione o impreparazione. E visto che i problemi maggiori riguardano le prenotazioni che arrivano dalle Ota, con queste evitare per ora di utilizzare la modalità virtual card”.