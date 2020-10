Manzi, BWH Hotel Group: “Governo incurante dei nostri sforzi”

09:47

“Con il nuovo Dpcm si frena un mercato che in tutti questi mesi si è profondamente ripensato". Giovanna Manzi, ceo BWH Hotel Group, non nasconde l'amarezza per le nuove decisioni de Governo in materia anti-Covid, decisioni che impattano sul congressuale, completamente bloccato.

"Gli operatori italiani, in tutta la filiera - spiega -, si sono attivati e hanno investito per la sicurezza dei propri clienti. Non siamo i soli ad aver implementato con cura tutti i protocolli di sanificazione e distanziamento previsti dalle linee guida Oms, a compiere costanti controlli perché i servizi siano erogati in sicurezza".



Gli investimenti in sicurezza

E sottolinea come le strutture di BWH Hotel Group abbiano fatto tutto il possibile per garantire la tutela dei clienti: "Gli alberghi del nostro Gruppo, in particolare i 100 con spazi meeting, hanno assolto un significativo impegno per offrire i consueti servizi con la medesima qualità e hanno fatto investimenti sulla tecnologia per rendere ibridi gli eventi e facilitare la fruizione a distanza".

Ora, però, è arrivata la doccia fredda: "Con questa restrizione, così radicale - riflette Manzi -, si colpisce un settore che crea un indotto ampio, composito e produttivo e si è incuranti degli sforzi compiuti dagli operatori. Siamo fiduciosi in un prossimo e sensato ripensamento”.