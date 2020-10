Kempinski: Peter Fiedler diventa chief financial officer

12:00

Peter Fiedler è il nuovo chief financial officer di Kempinski. Il manager (nella foto), che è diventato anche membro del consiglio di amministrazione del gruppo alberghiero di lusso, svolgerà un ruolo cruciale nella supervisione della funzione finanziaria e delle prestazioni del gruppo e sarà responsabile della gestione delle risorse finanziarie.

Fiedler ha accumulato oltre 40 anni di esperienza in finanza e controllo di gestione e negli ultimi dieci anni si è concentrato su consulenza aziendale, investimenti e incarichi dei cda su vari progetti di sviluppo e gestione alberghiera.



"Con la sua vasta esperienza e profonda conoscenza e rete nel settore dell'ospitalità – osserva Martin R. Smura, ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Kempinski Hotels - Fiedler è la persona giusta per guidare le attività e le strategie finanziarie globali del gruppo".



Il più antico gruppo d'Europa

Gruppo che, nato nel 1897, rappresenta la più antica catena di alberghi di lusso d’Europa, con un portafoglio che comprende 78 hotel e residence in 34 Paesi e che continua sulla strada dello sviluppo con nuove proprietà sia in Europa, sia nel resto del mondo. Kempinski è anche un membro fondatore della Global Hotel Alliance (GHA), la più grande alleanza mondiale di marchi di hotel indipendenti.