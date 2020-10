Marriott debutta in Svezia con il brand AC Hotels

10:41

Si chiama AC Hotel Stockholm Ulriksdal l’albergo che segna il debutto di AC Hotels by Marriott® in Svezia. Una destinazione che, come spiega Jenni Benzaquen, Vice President, Brand, Emea di Marriott International, “si sposa alla perfezione con la passione del brand per il design minimal e senza tempo”.

Camere e servizi

L’hotel, 223 camere suddivise in cinque tipologie, si trova a Solna, un’importante zona industriale a Nord del centro di Stoccolma, raggiungibile in meno di 10 minuti tramite i collegamenti di trasporto pubblico della città. Qui hanno sede società svedesi e internazionali, ma anche numerose attrazioni, tra cui musei e gallerie.



La struttura vede gli interni color noce curati dalla società di design di fama mondiale Living Design ed è caratterizzata da linee moderne ed essenziali. Come nelle camere, prive di elementi superflui, così da massimizzare gli spazi. Le stanze si distinguono per gli elementi di design moderno, gli arredi eleganti, gli armadi aperti e il parquet.



Tra i servizi la ‘Vitalize Gym & Wellness Spa’ dove concedersi massaggi e consulenze fitness o dove provare la piscina, la sauna o il ristorante healthy.