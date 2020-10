08:05

Donne e hospitality di lusso: un binomio dalle mille sfaccettature, che mai come in questo momento assume una valenza particolare anche per le strategie messe in campo per superare la crisi.

Talk show a Rimini

In cattedra durante i giorni di TTG Travel Experience quattro manager, Daniela Fantini proprietaria di Casa Fantini a Pella, Fausta Bolettieri proprietaria della masseria Fontana di Vite a Matera, Mirja Cartia d’Asero titolare della struttura Sanbartolomeo Casa e Putia a Sicli e Sara Abdel, general manager dell’hotel Cavalieri di Milano, che si sono confrontate in un talk show moderato dal direttore di TTG Italia Remo Vangelista.



La vision

Quattro manager, quattro esperienze diverse e quattro vision sul futuro, tutte accomunate dalla volontà di continuare a investire e di puntare su un lusso che si declini in charme e attenzione al dettaglio. Perché anche dai momenti di crisi possono nascere nuove opportunità, che ben si sposano all’atmosfera di privacy e personalizzazione che si vive nelle strutture di fascia più elevata.



