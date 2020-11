Marriott International: nuovo presidente per Europa, Medio Oriente e Africa

14:12

Si chiama Satya Anand il nuovo presidente di Marriott International per Europa, Medio Oriente e Africa: il manager sostituisce Liam Brown, nominato a capo del Gruppo per Stati Uniti e Canada, e guiderà la divisione della catena alberghiera che include 998 hotel in 75 Paesi.

A lui, si legge su eturbonews, spetterà il compito di traghettare Marriott nel percorso post Covid-19, con livelli di pulizia e sanificazione potenziati in ogni struttura, l'implementazione della tecnologia digitale e nuove formule come Day Pass Stay Pass e Play Pass per fornire opzioni di soggiorno, lavoro e gioco negli hotel.



"Sono lieto che Satya abbia assunto questo ruolo in un momento così fondamentale per il settore dell'ospitalità", è il commento di Craig S.Smith, presidente di Marriott International. O. D.