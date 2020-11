Lusso 'british' a Roma: nasce il Maalot Hotel

09:33

Il settore del lusso non si ferma e continua a sfornare new entry anche in questo 2020 così problematico. L’ultima riguarda Roma, che a dicembre di quest’anno vedrà concretizzarsi il progetto per un nuovo cinque stelle lusso con 30 camere, una diversa dall’altra: il Maalot Hotel, una struttura dallo stile British ospitata in un palazzo dell’Ottocento dove, fra il 1828 e il 1837, visse il compositore Gaetano Donizetti. L'edificio si affaccia su via delle Muratte, lungo il percorso che collega il Pantheon con il Parlamento e la Fontana di Trevi.

Ad attuare il progetto lo studio romano RPM Proget, che nell’edificio ha introdotto arredi che richiamano le atmosfere di una residenza inglese nei suoi vari aspetti: le pareti di stoffa, la moquette dei pavimenti, le lampade e i colori delle camere.



Questa diversa personalità si completa con dettagli come la presenza di chiavi fisiche e non di schede, per creare appunto l’atmosfera di una residenza, più che di un albergo.



Il ristorante è un vero e proprio salotto immerso nel verde, un giardino segreto tra i vicoli del centro storico di Roma. Le sue sale sono concepite come una galleria d’arte dove pittori espongono i loro quadri evocativi di atmosfere, come accadeva quando questa era la ‘via degli artisti’.



Nell’hotel è presente anche una palestra di quasi 100 mq, ‘arredata’ con specchi e pannellature in legno ebanizzato.