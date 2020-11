Hotel di lusso: Six Senses debutta in Italia nel 2021

15:36

Cinque nuove aperture programmate per il 2021: è il piano di espansione che porterà Six Senses, catena di hotel e resort di lusso, ad aumentare la propria presenza anche in mercati nei quali non è ancora presente.

L'elenco include anche l'Italia, dove secondo quanto si legge su Luxurytraveladvisor.com, entro la fine del prossimo anno aprirà Six Senses Rome in via del Corso.



L'hotel, ricavato in un edificio del XVIII secolo dichiarato Patrimonio Unesco e attualmente in fase di restauro, avrà 95 tra camere e suite, una Six Senses Spa, un ristorante, un giardino esterno e una terrazza panoramica.



L'apertura romana sarà preceduta, a marzo 2021, dall'inaugurazione di Six Senses Shaharut in Israele e da Six Senses Ibiza. In pipeline l'anno prossimo anche Six Senses New York e Six Senses Fort Barwara in Rajasthan. O. D.