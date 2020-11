Emozione luxury sulla Senna, l'invito di J.K. Place Paris

08:45

Ritornare a Parigi, con un’emozione luxury che si aggiunge a quella già forte di rivedere la Ville Lumière tornare alla vita di sempre, dimenticando il buio del lockdown.

L’invito arriva dal gruppo alberghiero J.K. Place. Che per la sua struttura di Parigi lancia un cadeau ideale per chi non bada a spese: un voucher in edizione limitata, acquistabile entro dicembre 2020 per vivere una romanticissima soirée pieds-dans-l’eau nella dependance galleggiante dell’albergo, il bateau-mouche La Marguerite.



L’esperienza, valida per 2 persone e che può essere fruita entro i 12 mesi successivi all’acquisto del voucher, include l’utilizzo privato dell’imbarcazione per un tour sulle acque della Senna, con cena studiata ad hoc e preparata dalla brigata del ristorante Casa Tua interno all’hotel.



A seguire, il pernottamento è a bordo nella master suite del battello e, al risveglio, una ricca colazione in camera.



Inaugurato a gennaio 2020, Il J.K Place Paris è la prima struttura internazionale del brand, che conta tre boutique hotel 5 stelle a Firenze, Roma e Capri.