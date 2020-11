Falkensteiner Hotels & Residences: nuove policy per sicurezza e cancellazioni

08:00

Falkensteiner Hotels & Residences rinnova le policy legate alle cancellazioni e alla sicurezza per adeguarsi alla situazione attuale. Per tutte le nuove prenotazioni, è possibile cancellare gratuitamente il soggiorno fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Le condizioni di cancellazione sono flessibili e si applicano a tutte le nuove prenotazioni fino al 31 marzo 2021 con un periodo di viaggio tra dicembre 2020 e marzo 2021.

“Un’ulteriore attenzione verso gli ospiti – si legge in una nota - è la possibilità di fare un tampone covid-19 in hotel, per evitare la quarantena al ritorno nel paese o nella regione di origine in caso di risultato negativo del test; il tampone si può effettuare a prezzo di costo in maniera semplice e direttamente in hotel”.



Sempre in tema di sicurezza la compagnia adotta il protoccolo ‘Safe Hotel’ collaudato già in estate con esperti interni ed esterni all'azienda. Inoltre Falkensteiner ha anche pensato all’imprevisto neve, proponendo la ‘Garanzia neve assicurata’. “Se durante i soggiorni nei periodi che vanno dal 01/12/2020 - 26/12/2020 e 03/01/2021 - 03/31/2021 non c'è neve o se il 75% degli impianti di risalita è chiuso, l’ospite riceve un ulteriore sconto del 25% sul soggiorno”, conclude la nota.