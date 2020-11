Ihg Hotels and resorts: fra le nuove aperture 2021 anche due hotel a Roma

09:17

Ihg Hotels and resorts non si ferma e anche nel 2021 conferma diverse nuove aperture.

“Da destinazioni emergenti come Belgrado, Ras Al Khaimah e il deserto del Negev in Israele alle mete classiche come Parigi, Roma, Adelaide, Bali e New York” spiega Eric Viale, director Southern Europe di Ihg Hotels and resorts intervistato dal Sole24Ore.



Ihg Hotels and resorts riunisce diversi marchi e le aperture del 2021 riguarderanno brand differenti. Si comincia con il brand Kimpton Hotels and restaurants a Parigi e Bali, seguito dal Regent a Phu Quoc, dall'Intercontinental a Ras Al Khaimah e a Roma, dal Six Senses Sharut in Israele, a New York e a Roma.



Fra le aperture che ci riguardano più da vicino, quella a Roma con il marchio Six Senses, che aprirà alla fine del 2021 in piazza San Marcello, a Palazzo Salviati Cesi Mellini con 95 tra camere e suite. Con questa apertura approderà nella Capitale anche la Spa Six Senses. Roma è l'unica destinazione in cui il gruppo Ihg Hotels and resorts aprirà due nuove strutture nel 2021. Nel quarto trimestre ci sarà infatti anche il debutto dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace in via Veneto, vicino a Villa Borghese. La proprietà, già esistente, con 160 camere e suites, un rooftop panoramico, ristorante, bar e spa viene ristrutturata per adeguarsi al lusso soft degli InterContinental.



Spostandoci all’estero, a Belgrado aprirà le porte nel secondo trimestre 2021 l'hotel Indigo Belgrade, nella Old Town. Si tratta di un boutique hotel di 44 camere, ispirata al quartiere stesso, Dorcol.

In Vietnam, il Regent Phu Quoc aprirà nel secondo trimestre 2021 nell'omonima isola nel golfo del Siam, direttamente sul mare e su una spiaggia di sabbia bianca.



Fra le altre strutture di prossima apertura, nel primo semestre dell'anno spazio all'Intercontinental Mina Al Arab a Ras Al Khaimah, forse il meno conosciuto degli Emirati. Il nuovo Intercontinental avrà 350 camere, chalet e suite, un health club, la spa, due piscine e diversi ristoranti

La destinazione del nuovo hotel del brand Six Senses in Israele è Shaharut, nel deserto del Negev, lontano dal turismo di massa. L'hotel occuperà una superficie di 18 ettari che ospiteranno 40 ville e le suite, con una Spa Six Senses.



Le altre inaugurazioni previste riguardano la Florida con l’ hotel Indigo che aprirà a Brickell: 140 camere con vista spettacolare sullo skyline di Miami e l'oceano; l’Australia con l’hotel Indigo Adelaide Markets; Bali con il Kimpton Naranta Bali a Nusa Dua; il Six Senses a New York e Parigi, con il Kimpton St Honoré Paris nel quartiere dell'Opera.