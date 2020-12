Federalberghi Trentino: “Impossibile trovare un’alternativa allo sci”

13:27

Senza lo sci difficile pensare che il prodotto neve possa ripartire. Giovanni Battaiola, presidente Asat/Federalberghi Trentino, è categorico: finché gli impianti di risalita rimarranno chiusi, la stagione invernale non potrà decollare. “Il benessere economico delle nostre valli dipende dalla settimana bianca. Lo sci di fondo, le ciaspole o le passeggiate all’aria aperta rappresentano un aspetto complementare importantissimo, e oggi sempre più valorizzato, della nostra montagna invernale, ma in ogni caso – sostiene Battaiola – di valore economico inferiore rispetto alla vacanza generata dallo sci”.

Senza alternative

È poi impensabile, secondo il rappresentante di Asat, rivedere in corsa un modello che si è ormai imposto da decenni: “Tutti si stanno impegnando per trasformare l’offerta legata allo sci in qualcosa di alternativo, ma i numeri saranno comunque inferiori”.



Nessuna certezza

Ma Battaiola è anche incerto sulla possibilità che si possa partire realmente dopo le festività natalizie. “Al momento non abbiamo la certezza che gli impianti possano riaprire dal 7 gennaio, perché il protocollo di cui si parla da tempo non è stato ancora approvato dal Comitato tecnico scientifico. In più, fino a quando non si aprirà alla mobilità internazionale, avremo una ripartenza con il freno tirato”.



(A.D.A.)