Federalberghi e Nexi: accordo per i pagamenti digitali

08:47

Si chiama ‘Incasso senza pensieri’ il nuovo servizio nato dalla collaborazione tra Federalberghi e Nexi, la paytech specializzata nei pagamenti digitali. Incasso senza pensieri assicura l’identificazione online dei contraenti e mette in trasparenza le clausole contrattuali, riducendo le dispute e gli errori e gestendo le controversie in modo efficiente.

“Più del 60% delle prenotazioni alberghiere viene effettuato online – ha detto Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi –; avvertiamo quindi la responsabilità di offrire sia agli hotel sia ai turisti sistemi di pagamento sicuri ed efficienti, che tutelino tutti gli attori”.



Condizioni speciali sono previste per i soci Federalberghi, in primis canoni e tassi ad hoc per i nuovi clienti Nexi. Per ottenerli, sarà sufficienti iscriversi online, utilizzando il voucher rilasciato dalle associazioni territoriali degli albergatori. L’accordo con Federalberghi prevede vantaggi anche per gli hotel che sono già convenzionati con la PayTech tramite le banche partner, verificate all’interno dell’app Nexi Business.