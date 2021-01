Opulenza vista Nilo, apre il St. Regis Cairo

14:49

The St. Regis Hotels & Resorts ha annunciato l’apertura di The St. Regis Cairo. L’albergo, icona del lusso e dell’opulenza nella regione, è situato all’estremità nord della Corniche, nel cuore della vivace metropoli egiziana. Edificio di 39 piani, progettato dall’architetto Michael Graves per evocare la grandeur egiziana, con le sue 286 camere e suite finemente arredate e 80 appartamenti di alta gamma.

Le tre Royal Suite includono sala fitness privata, sauna e vetrate con vista panoramica sul Nilo. Tutte le camere e le suite consentono, inoltre, di usufruire del servizio St. Regis Butler, una delle rappresentazioni più tangibili del livello di servizio e attenzione verso l’ospite del brand.



“L’Egitto è da sempre uno dei nostri mercati chiave e strategicamente significativo per la nostra crescita nella regione – spiega in una nota Satya Anand, president Europe, Middle East and Africa di Marriott International -. The St. Regis Cairo è una new entry entusiasmante per il nostro portfolio di brand in rapida crescita ed è destinato a portare a un livello superiore l'ospitalità di lusso del Cairo con il suo design ricercato, il servizio impeccabile e l’eccezionale proposta culinaria”.



Gli interni della struttura sono caratterizzati da delicate linee geometriche, che creano un motivo strutturale omogeneo che rimanda alla cultura del territorio. Legno scuro e texture elaborate si combinano con ricami intricati, boiserie ingioiellate, sculture in bronzo e legno impreziosite da lampi d’oro scintillante, intarsi in madreperla e imponenti lampadari di cristallo che creano un’estetica egiziana teatrale, realizzata in chiave moderna. Un murale intitolato ‘Il sole rosa’ abbellisce The St. Regis Bar, con uno stile contemporaneo che si ispira all'antico Egitto e alla nascita della civiltà moderna.



L'offerta lifestyle

L’hotel offre una proposta diversificata di ristoranti, bar e lounge. La Zisa propone un’autentica cucina del sud Italia; Tianma un mix di sapori squisiti provenienti da Cina, India e Sud-Est asiatico; la rinomata J&G Steakhouse propone una sofisticata selezione di tagli di carne e pesce di prima qualità provenienti da tutto il mondo. Il ristorante e bar a bordo piscina, Sirocco, invece propone cocktail da gustare insieme a una gamma di piatti mediterranei ed egiziani. Per gli amanti delle atmosfere urban-chic, c'è poi Envy.



The Library, impreziosita da manufatti, arredi e libri di pregio, offre un angolo tranquillo per gli ospiti che vogliono rilassarsi. The Water Garden, con i suoi interni in autentico stile egiziano, è il luogo di incontro ideale sia per i visitatori che per i locali, perfetto per sorseggire una tazza di tè nel pomeriggio o di sera. L'iconico St. Regis Bar si ispira al King Cole Bar del fiore all'occhiello del brand a New York, dove nel 1934 è nato il famoso cocktail Bloody Mary. Qui viene proposta una selezione esclusiva dei migliori champagne del mondo, rari vini d'annata, cocktail artigianali e l'interpretazione in chiave local dell’iconico St. Regis Bloody Mary, caratterizzata dal gusto esotico e dalla fragranza del fiore dell'ibisco.



Benessere per il corpo e per l'anima

Con una superficie di oltre 1000 metri quadrati, la Iridium® Spa offre trattamenti rigeneranti ed esperienze personalizzate. Le aree per la terapia termale sono state progettate per stimolare esperienze sensoriali con una speciale gamma di strutture, tra cui sauna, bagno a vapore, sala del ghiaccio, doccia a secchio, doccia con cromoterapia e vitality pool. St. Regis Cairo dispone anche di un Athletic Club ben attrezzato e di piscine interne ed esterne.



Location per eventi personalizzati

La Astor Ballroom, con le sue grandiose scale che circondano un imponente lampadario Swarovski, è pensata per matrimoni e celebrazioni. Con un soffitto a volta a tre piani, la Grand Ballroom può ospitare fino a 1000 ospiti all'interno dei suoi 990 metri quadrati. L’hotel dispone inoltre di dieci sale riunioni modulari ed eleganti, dotate di tecnologie all'avanguardia.