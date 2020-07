Venezia, il St. Regis chiude per un anno

15:32

L’emergenza Coronavirus non risparmia neanche il mondo del lusso. Il St. Regis di Venezia, uno dei fiori all’occhiello del Gruppo Marriott in Italia, ha annunciato l’intenzione di voler chiudere per un anno.

La struttura paga il conto delle restrizioni sugli arrivi entrate in vigore in seguito al dilagare dell’epidemia e la conseguente assenza dei big spender stranieri nella Serenissima. Attualmente infatti, si legge su Il Gazzettino, l’occupazione nella città lagunare si attesta intorno al 40%, contro l’80 dello stesso periodo dell’anno scorso. Una situazione poco sostenibile e sembra ancora impossibile prevedere quando avverrà la vera ripresa.



La chiusura dell’hotel avrà l’obiettivo di limitare le perdite, ma avrà anche pesanti ricadute in termini occupazionali. La struttura infatti dà impiego a 120 dipendenti, che ora saranno costretti a restare a casa.