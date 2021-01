Da Roma a Dubai: gli hotel Marriott che apriranno nel 2021

di Oriana Davini

08:47

Un lungo elenco di nuove aperture in programma nei prossimi 12 mesi ai quattro angoli del mondo: è la pipeline firmata Marriott, che nei mercati Emea ha un serrato programma di inaugurazioni sotto tutti i brand del Gruppo.

Nel primo quadrimestre del 2021, dopo l'apertura di The St. Regis Cairo, nella capitale egiziana è atteso anche The St. Regis Almasa. Sul fronte europeo apriranno Moxy Lisbon City e Matild Palace, a Luxury Collection Hotel a Budapest.



Da aprile in avanti sarà la volta dell'Italia, con W Rome, che segna il debutto del brand W Hotels in Italia. In programma anche W Algarve, in Portogallo, Hotel Riomar Ibiza, a Tribute Portfolio Hotel, quindi Residence Inn Al Jaddaf, a Dubai, The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection Hotel.



Dopo l'estate toccherà a Londra con The Westing London City e una doppia apertura a Dubai: apriranno i battenti Marriot Resort Palm Jumeirah e The St. Regis Dubai The Palm. In arrivo negli stessi mesi anche The Ritz-Carlton ad Amman e JW Marriott Burj Rafal a Riyadh, in Arabia Saudita.



L'anno si conclude con Moxy Manchester e JW Marriott Cairo Mena House.