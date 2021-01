Sandals: test covid-19 gratuiti per tutti gli ospiti dei resort

14:43

Sandals Resorts International ha annunciato che, a partire dal 26 gennaio, offrirà in loco gratuitamente test Covid-19 a tutti gli ospiti registrati nei suoi Sandals e Beaches Resort.

Una decisione presa in seguito alla nuova politica dei Centers for Disease Control (Cdc), che richiede ai viaggiatori internazionali di presentare un test Covid-19 negativo prima del loro ritorno negli Stati Uniti.



I test, condotti da medici, verranno effettuati almeno 72 ore prima della partenza degli ospiti e i risultati saranno disponibili entro 24 ore. Un passo ulteriore in direzione della sicurezza degli ospiti che va ad aggiungersi alle misure dei Sandals Platinum Protocols of Cleanliness a garanzia, spiega Adam Stewart, executive chairman of Sandals Resorts International a eTurboNews, “della massima tranquillità per tutti i nostri ospiti, mentre seguiamo gli ultimi sviluppi in tempo reale per salvaguardare la loro esperienza, in modo che possano sempre viaggiare nei nostri resort con fiducia”.



Assistenza ai positivi

Nel malaugurato caso in cui un ospite risulti positivo al Covid-19 prima della partenza, tutti i resort sono dotati di postazioni mediche con personale infermieristico e personale medico reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie all'assicurazione di protezione di viaggio offerta dal gruppo alberghiero gli ospiti sono coperti per un'estensione del loro soggiorno in quarantena e per ricevere qualsiasi trattamento medico necessario fino a 14 notti senza costi aggiuntivi.