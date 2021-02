Marriott intravede la ripresa a partire dai gruppi e dal brand Home & Villas

15:27

Nonostante il periodo difficile, Marriott International ha registrato segnali incoraggianti di ripresa. Positive in particolare le prenotazioni di gruppo sul 2022 e la domanda di case vacanza Homes & Villas by Marriott International.

L'appuntamento con i conti del quarto trimestre, come riportato da Travel Weekly, è stato il primo dopo la morte del ceo, Arne Sorenson, all'inizio di questa settimana. Al suo posto, la riunione è stata condotta congiuntamente dal cfo di Marriott, Leeny Oberg, insieme a Stephanie Linnartz, presidente del Gruppo per consumer operations, technology and emerging businesses e Tony Capuano, presidente per global development, design and operations services. Linnartz e Capuano stanno attualmente supervisionando le operazioni di Marriott e continueranno fino a quando il consiglio di amministrazione della società non nominerà un nuovo ceo.



Per il quarto trimestre, Marriott ha registrato un calo delle entrate totali di quasi il 60%, a 2,17 miliardi di dollari. La società ha registrato una perdita netta di 164 milioni di dollari per il trimestre, rispetto a un utile netto di 279 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2019.



"A causa dei picchi di casi di Covid in molti mercati in tutto il mondo, abbiamo visto il ritmo di ripresa globale appiattirsi nel quarto trimestre e nelle prime settimane del 2021 - ha detto Linnartz agli investitori -. Molti paesi in tutto il mondo hanno ripristinato limitazioni temporanee e rigorose ai viaggi per combattere l'aumento dei casi di virus".



Sebbene Linnartz abbia affermato che circa il 94% del portafoglio globale di Marriott è attivo e funzionante, circa un terzo degli hotel del gruppo in Europa sono stati temporaneamente chiusi nel quarto trimestre. In confronto, solo il 3% degli hotel Marriott rimane chiuso negli Stati Uniti e in Canada e l'11% nei Caraibi e in America Latina. Marriott registra al contrario una decisa ripresa nella Cina continentale, dove l'occupazione si è attestata al di sopra del 60% fino alla fine del 2020 e il RevPAR è calato solo del 12% anno su anno.

Negli Stati Uniti e in Canada, Linnartz ha segnalato una "lieve ripresa della domanda" sia business sia leisure.



Linnartz ha aggiunto che gennaio si è rivelato "un mese molto buono" per le prenotazioni di gruppo per il 2022 e oltre.

"Stiamo anche registrando un trend positivo in relazione agli annullamenti di gruppo, calati nella seconda metà del 2021".

Nel frattempo, Marriott's Homes & Villas, la piattaforma di case vacanze lanciata nel 2019, sta performando molto bene.