di Oriana Davini

08:01

Una sola piattaforma che integra in un unico ecosistema in cloud tutto quello che serve per gestire il business alberghiero: si chiama Si Cloud la novità appena lanciata da Serenissima Informatica, software house specializzata nel settore hospitality.

Cuore del sistema è Protel Air, pms in cloud, ma con l'aggiunta di una suite completa per la gestione dell'hotel e delle attività correlate: dal bar al ristorante al centro benessere, "tutti i software specifici sono integrati con Protel Air e dialogano tra loro - sottolinea Cristiana Doni, communication manager di Serenissima -. Il vantaggio per gli hotel è in questo modo hanno un unico partner che gestisce e li supporta su tutti i fronti, oltre al fatto che la nostra assistenza è italiana e interna all'azienda".



In aggiunta, oltre alle funzioni di business intelligent per l'analisi dei dati suddivisi per reparto, c'è Guezzt, software di marketing automation che permette di pulire i dati all'interno del pms unendo tutti i profili duplicati in un unico profilo certificato, in modo da poter fare campagne di mail marketing mirate.