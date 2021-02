08:03

Il lusso targato Four Seasons Hotels and Resorts approda nuovamente in Italia e il gruppo, in collaborazione con la società immobiliare Omnam Group, sceglie la Puglia per la sua quarta struttura nella Penisola dopo include Four Seasons Hotel Firenze, Four Seasons Hotel Milano, e San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, quest’ultimo in apertura la prossima estate.

Si tratterà di un resort fronte mare in prossimità di Ostuni dotato di 150 tra camere e suite. Le camere e suite sono situate in unità che ricordano vere e proprie ville private progettate da HKS Architects.



Il resort include sei ristoranti e bar, tra cui un ristorante fruibile tutto il giorno, un ristorante di tipica cucina locale, un bar & grill accanto alla piscina, un lobby lounge bar, un signature bar e un beach club. Il resort offre anche ampi spazi per riunioni ed eventi, tra cui una sala da ballo e sale riunioni più piccole in un edificio separato, nonché diversi spazi per eventi all'aperto.



‘’Mentre cresciamo come brand – sottolinea il presidente e ceo John Davison -, il nostro obiettivo è quello di aprire alberghi nelle migliori destinazioni del mondo e in mercati dove possiamo portare la nostra esperienza di lusso di alto livello. La Puglia rappresenta il raggiungimento di questo duplice obiettivo”.



Il resort si trova a 40 chilometri dall'aeroporto internazionale di Brindisi e a 95 chilometri dall'aeroporto internazionale di Bari; entrambe le destinazioni sono naturalmente raggiungibili anche via treno.