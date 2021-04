VOIhotels e Allegrini insieme per il lancio dei prodotti naturali DPlanet

21:00

Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, ha avviato un progetto di collaborazione con VOIhotels. A partire dall’estate 2021 verrà proposta una linea di cortesia naturale e sostenibile in tutti gli hotel italiani della catena.

VOIhotels si è affiancata ad Allegrini per offrire in esclusiva la linea di prodotti naturali DPlanet con il brand ad hoc VOI Loves Earth.

DPlanet ovvero’Do Not Disturb the Planet’ è un prodotto etico, nato da ingredienti e olii di origine naturale, senza conservanti e siliconi, privo di acqua, dermatologicamente testato e vegano. È proprio l’assenza di acqua che permette di mantenere intatto il prodotto, preservandolo da microrganismi, ridurne le dimensioni e tagliare gli sprechi anche in fase di trasporto.



Il Gruppo Alpitour nella stagione invernale 20201 aveva realizzato una prima sperimentazione per studiare il gradimento e l’interesse di DPlanet, testato liberamente dall’89% degli ospiti nella struttura di riferimento. Di questi, l’86% lo ha ritenuto un prodotto interessante e il 68% addirittura lo ha preferito alle amenities tradizionali.

Il brand è stato concordato con Allegrini per lanciare in esclusiva il nuovo prodotto sul mercato dell’hôtellerie. Ottaviano Allegrini, managing director della business unit Cosmetica e socio fondatore di Allegrini, ha dichiarato: “La sostenibilità è da sempre parte integrante della nostra cultura aziendale: guardiamo al futuro mettendo al centro l’uomo e l’ambiente, promuovendo un futuro ‘verde’ per le prossime generazioni. DPlanet nasce proprio con questo scopo perché vuole dare una risposta concreta al problema della plastica. È il risultato di diversi anni di lavoro del nostro team di ricerca e sviluppo che ha messo in campo tutto il suo know-how per trovare una soluzione davvero sostenibile”.