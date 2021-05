Smeralda Holding: piano da 120 milioni. Prima tappa l'hotel Cala di Volpe

10:38

Prosegue il piano di investimenti quinquennale di Smeralda Holding. La società, controllata da Qatar Holding e proprietaria dei principali asset turistici a 5 stelle della destinazione sarda, sta portando avanti un programma di investimenti quinquennale da 120 milioni di euro che punta alla diversificazione dell'offerta e al design.

Gli interventi previsti per il 2021, riporta l'Ansa, ammontano a 15,3 milioni di euro e vedranno ultimata, entro maggio, la terza fase del restyling del Cala di Volpe curato dagli architetti Bruno Moinard e Claire Bétaille dello studio 4BI & Associés e Dordoni Architetti. "Il nostro piano di investimenti - ha commentato il ceo di Smeralda Holding, Mario Ferraro - ha l'obiettivo di riposizionare la nostra proposizione turistica rendendola contemporanea e competitiva incrementando il numero, l'esclusività e la diversificazione dei servizi".



Gli altri interventi

Oltre ai lavori già realizzati per un valore di 46,5 milioni di euro, tra il 2021 e il 2023 il gruppo investirà altri 60 milioni per la conclusione delle ristrutturazioni dell'Hotel Cervo, del Pitrizza e del Romazzino. Con un occhio sui Millennial e la Generazione Z, sarà invece realizzato il progetto di valorizzazione e riconversione del Cervo Tennis Club in un hotel lifestyle di 40 camere, una selezione di ristoranti brandizzati e spazi retail. A. D. A.