Il triplete di Sandals: tre nuovi resort per rafforzare il presidio in Giamaica

10:35

Sandals Resorts International rafforza il legame con la Giamaica attraverso la realizzazione di tre nuovi resort nel Paese.

Si tratta di un progetto da 230 milioni di dollari che nella prima fase vedrà la ristrutturazione totale del Sandals Dunn's River entro la fine del 2022. Seguirà da una seconda fase, grazie alla quale la proprietà adiacente con vista sull'oceano verrà trasformata nel 2023 in in una nuova struttura, il Sandals Royal Dunn's River.



Il terzo colpo

La società sta inoltre pianificando una ristrutturazione per oltre 250 milioni di dollari per la terza struttura a Ocho Rios, il Beaches Runaway Bay Resort, destinato a un target famiglie. Si va così ad ampliare il portfolio del brand, una prova - come ha dichiarato Adam Stewart, executive chairman, di quanto la Giamaica sia importante soprattutto affettivamente. "Siamo vicini a dove è cresciuto mio padre - conclude - e siamo orgogliosi di dare il via a un'ingente espansione che ci permetterà di realizzare una nuova proprietà unica nel suo genere. Questo sarà un omaggio a lui e alla sua terra". G. G.