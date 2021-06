Bulgarella in Liguria: “Il 5 stelle di Sarzana rilancerà il turismo”

12:55

Un’opera che “avrà una ricaduta positiva su tutto il territorio in termini di occupazione, di presenze turistiche, di indotto e di immagine”. Così Ray Lo Faso (nella foto), direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella, definisce l’acquisizione dell’ex colonia Olivetti a Sarzana, in provincia di La Spezia, per trasformarla un resort a cinque stelle che rilancerà l’inbound della zona.

"Rispetto per la storia"

L’operazione sarà simile a quella realizzata all’ex colonia Vittorio Emanuele II a Calambrone, in provincia di Pisa, dove è nato il Toscana Charme Resort. “Vogliamo realizzare un resort 5 stelle di alto profilo - sottolinea Lo Faso - rispettando la storia della colonia. Dal punto di vista architettonico verrà fatta una ristrutturazione filologica che terrà conto dei più elevati standard qualitativi per ciò che concerne le strutture 5 stelle e sarà curata dall’architetto del Gruppo Bulgarella Giuseppe Cosentino”.



Tra le strutture turistiche di proprietà del Gruppo Bulgarella ci sono I Monasteri Golf Resort a Siracusa, I Mulini Resort, La Tonnara di Bonagia e La Venere di Erice a Trapani, il Grand Hotel Palazzo a Livorno, Il Toscana Charme Resort a Pisa e il Grand Hotel Misurina a Belluno, per un totale di oltre 30 in 4 regioni.