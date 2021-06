Garibaldi Hotels, new entry in Sardegna: apre il Santina Resort

12:29

Una new entry in Sardegna per Garibaldi Hotels. Il gruppo alberghiero si prepara ad affrontare l’estate con un nuovo ingresso in portfolio: il Santina Resort, in apertura il prossimo 13 giugno.

La struttura, 4 stelle di nuova costruzione, è situata nella località di Valledoria, nella costa settentrionale dell’isola, al centro del Golfo dell’Asinara.



La struttura

Progettato per valorizzare lo stile sardo, il complesso comprende: 78 suite e camere standard dal design moderno; un centro benessere con piscina al coperto dove godere di pace e serenità; piscina esterna; bar e ristorante per scoprire ricette e prodotti tipici del territorio; spiaggia privata a circa 500 metri dalla suggestiva baia della Ciaccia.



Diverse le attività offerte per scoprire le bellezze naturali del territorio e gli sport, come kitesurf, windsurf, parapendio, escursioni in bici.



“La pandemia ci ha costretti lo scorso anno a bloccare i lavori e a rimandare quindi l’apertura al 2021. Il Santina Resort è un progetto che ha preso forma in un momento complicato ma in cui abbiamo sempre creduto e siamo contenti di partire finalmente con questa nuova sfida in Sardegna. Abbiamo seguito con dedizione tutti i lavori per offrire un prodotto di eccellenza, curato nei dettagli e in grado di soddisfare le esigenze di clienti diversi: dalle coppie che desiderano una vacanza romantica e di scoperta del territorio alle famiglie, con servizi loro dedicati per il relax e il divertimento di adulti e bambini”, spiega Fabrizio Prete, direttore generale di Garibaldi Hotels.



Entro fine giugno è prevista, inoltre, l’apertura di tutte le strutture del Gruppo presenti nelle località di mare, montagna e il city hotel San Giusto di Roma.