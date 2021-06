di Stefania Galvan

08:06

Hotel, ristorazione, mondo Mice e settore wedding. È la diversificazione del business che consente a Matteo Garosio, amministratore delegato di PNGroup, di toccare con mano la ripartenza.

Il gruppo - che ha in portafoglio cinque strutture alberghiere e ristorative nel territorio della Franciacorta e nella provincia di Brescia – ha deciso di aprire tutte le proprietà e sta vivendo un’accelerazione costante che lo porterà, spiega Garosio, a un livello di occupazione medio di poco inferiore al periodo pre-pandemia.



Quattro aree strategiche

“Il motivo è semplice - spiega -: lavorando su quattro aree strategiche il rallentamento di una viene compensato dall’accelerazione di un’altra”. E fa l’esempio del leisure, in forte movimento soprattutto per quanto riguarda gli individuali, mentre i gruppi sono ancora pochi: “Stanno ritornando anche gli stranieri, da sempre attratti dalle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio: svizzeri, austriaci, belgi, olandesi non hanno mai smesso di amare la Franciacorta e appena è stato possibile hanno ricominciato a prenotare”.



Il pricing aggressivo

E le prenotazioni, aggiunge, nel 72% dei casi sono dirette, quindi non vincolate dalle Ota.”Questo grazie sia a una politica di pricing aggressiva, che consente di trovare sul nostro sito tariffe più basse del 10% rispetto a quelle delle Ota, sia soprattutto alla riconoscibilità delle strutture, che sono già attrattive da sole”.



Tra queste il Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato, in un edificio nobiliare del 1735, e il Relais Franciacorta - acquisito in piena pandemia nel novembre 2020 - il cui edificio originario è una cascina costruita nel 1670 ed è immerso in un parco di 60mila mq, con vista panoramica sul lago d’Iseo.



Lo sviluppo del bleisure

Strutture che, grazie ai loro ampi spazi meeting, sono particolarmente adatte al cosiddetto bleisure, la commistione tra vacanza e trasferta d’affari che tanto sta a cuore al gruppo: “Un concetto che noi siamo in grado di sviluppare al meglio sul nostro territorio - spiega l’a.d. - proponendoci come una Destination Management Company strutturata per costruire un turismo di tipo esperienziale, con itinerari enogastronomici e sportivi ed esperienze particolari come i tour in motoscafo sul lago d’Iseo o i giri in auto storiche nella Franciacorta.



I segnali dal Mice e dal wedding

Anche il mondo Mice mostra segnali di ripresa: “Abbiamo già messo nel paniere alcuni eventi di lancio prodotto e da settembre ripartiranno i meeting più classici, per poi proseguire con i grandi eventi aziendali”. Più complicato, invece, il settore del wedding, che ha risentito dei numerosi stop & go di questi mesi: “Se nel 2019 abbiamo organizzato 387 matrimoni, a oggi ne abbiamo confermati 200 per il 2021 e 170 per il 2022. Per il prossimo anno prevediamo di farne in tutto 280, ma confidiamo che l’accelerazione del Mice sappia compensare le mancanze che il wedding inevitabilmente subirà sia il prossimo anno, sia nel 2023”.