PNGroup: un piano di lavoro per collaborare con le agenzie

12:55

Il Gruppo alberghiero italiano PNGroup sta mettendo a punto un dettagliato piano di lavoro a favore delle agenzie di viaggi italiane e aprirà le porte ai propri prodotti offrendo un’ opportunità di vendita ad hoc.

Pubblicità

Sono 5 le strutture alberghiere e ristorative parte del portafoglio del gruppo, ubicate in Franciacorta e nella provincia di Brescia.

In dettaglio, si tratta di Villa Fenaroli Palace Hotel a Rezzato, di La Colombera a Castrezzato, di Borgo Santa Giulia a Timoline di Cortefranca, del Relais Franciacorta a Cortefranca, che si uniscono allo storico ristorante Pio Nono di Erbusco.

Le strutture sono caratterizzate da uno stile ‘country chic’ e ‘historical’.



“Adesso è il momento di stringere una forte sinergia con le agenzie di viaggio italiane - dichiara il direttore commerciale, Riccardo Pistoia - per attuare un’alleanza strategica e una partnership nel business che dovrà generare soddisfazioni reciproche. Stiamo realizzando un piano lavoro che prevede, oltre al completo restyling di tutta la digital experience, anche quella dell’immagine corporate del Gruppo. Abbiamo previsto e pianificato azioni di comunicazione, formazione e conoscenza diretta delle strutture . Sono state definite apposite politiche commerciali per le adv, certi potere costruire relazioni vincenti per massimizzare la soddisfazione reciproca”.



Da non dimenticare infine la grande vocazione verso il segmento Mice e Wedding experience. “Ora desideriamo che tutto questo sia reso facilmente fruibile alle agenzie di viaggi, che nell’offerta PNG potranno trovare e offrire soluzioni di valore e diventare così veri PNGroup Ambassador”.