TH sbarca a Roma: “Proviamo a bruciare i tempi”

14:27

Aprirà a fine estate il TH Roma, l’albergo nato dalla presa in gestione da parte di TH Resorts della Domus Mariae, hotel storico della capitale sulla via Aurelia, grazie ad un accordo con l’Azione Cattolica.

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa operazione che porta TH Resorts nel cuore di Roma, una città che ha sofferto tantissimo in questa pandemia, con il 90% dei suoi 1.200 hotel che sono rimasti chiusi nel 2020 - dichiara Graziano Debellini, presidente di TH Resorts -. Confidiamo in un ritorno alla normalità per tutti gli operatori del nostro settore, soprattutto quelli che operano nelle città d’arte.”



La riapertura è fissata a fine estate, dopo che si saranno conclusi i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della struttura che mette a disposizione 200 camere e con il quale il gruppo consolida il segmento urban resort, secondo le azioni previste dal piano industriale.



“Questa nuova acquisizione ci vede crescere nella direzione dettata dagli azionisti: obiettivo di TH è diventare leader assoluto nel comparto leisure in Italia - afferma Giuliano Gaiba, a.d. del Gruppo -. Questo hotel, e i dossier che stiamo trattando, vedono lo sviluppo dei tre comparti presidiati dall’azienda, mare, montagna e città d’arte. Siamo a quota 33 strutture e l’obiettivo è il raddoppio a quota 60 nel medio termine. Da Roma in poi TH cambierà marcia e proveremo a bruciare i tempi”.