Apulia Hotels, Vivo: “Luglio e agosto vicini al tutto esaurito; già si guarda al 2022”

Isabella Cattoni

10:14

Un ritmo di prenotazioni che sta di gran lunga superando quello registrato nel corrispondente periodo del 2020, partito in anticipo rispetto all’anno scorso: Antonio Vivo (nella foto), direttore area e socio di Apulia Hotels, sottolinea come in Calabria sia già “Tutto esaurito a far data dal 10 luglio e anche in Puglia si stia assistendo alla stessa situazione per luglio e quasi tutto agosto”.

I motivi di soddisfazione comprendono anche la montagna in Abruzzo, che dal 4 luglio registra il quasi tutto esaurito, mentre per il mare abruzzese si parte dalle settimane del 10-17 luglio.

Le cancellazioni

In questo clima positivo, il manager segnala comunque qualche criticità, frutto di un trend nuovo: “Abbiamo registrato un tasso molto elevato di cancellazione o spostamento delle prenotazioni arrivate fino al 10 giugno, di quasi tre volte superiore rispetto alla media. Chi aveva prenotato in anticipo infatti ha deciso di spostare o cancellare perché incerto sulla data di somministrazione della seconda dose del vaccino”.

Finalmente ora però l’estate è decollata: “La domanda non manca e si cominciano a rivedere anche i gruppi di stranieri, sicuramente non come nel 2019 ma comunque in ripresa”. Principalmente si tratta di tedeschi e svizzeri, che hanno opzionato anche le date di settembre, facendo sperare in un positivo allungamento della stagione.



Prenotazioni over 55

“Grazie alla campagna vaccinale, si assiste a una ripartenza dei viaggi degli over 55, ragion per cui abbiamo studiato una promozione che offre uno sconto del 10% in qualsiasi periodo per premiare il booking di chi ha almeno 55 anni”.

La sensazione di Vivo è quella che “Non si tornerà più indietro e sicuramente quest’estate sarà migliore rispetto a quella del 2020. Abbiamo un settembre da quasi tutto esaurito e un ottobre che sta comunque risvegliando le richieste degli stranieri”.

Un altro fattore da considerare è che i ricavi medi di agosto “Crescono per le strutture in Puglia del 5-10% rispetto al 2020. Segno che la voglia di vacanza c’è e sta trovando espressione anche in soluzioni di qualità più elevata”.



Il futuro

Per questo Apulia Hotels non si ferma e ha in progetto di continuare a crescere e investire per potenziare un’offerta attualmente concentrata su nove strutture. “In primis punteremo sulla Puglia, con una nuova struttura in dirittura d’arrivo già dall’estate 2022, ma anche sulla Sardegna”. Per arrivare anche all’estero. “Nel 2022 aumenterà sicuramente la voglia di muoversi anche fuori dall’Italia. Per questo stiamo guardando verso Spagna e Grecia, ma considerando un progetto di sviluppo a lungo termine, in quanto l’estate 2022 sarà ancora all’insegna dell’Italia e del consolidamento dell’offerta”.