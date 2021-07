L'estate del Turin Palace Hotel inizia con Joyfull

15:18

Energia, gioia e positività: sono le linee guida dell’estate del Turin Palace Hotel, che entra nella stagione estiva con l’opening della Terrazza, evento celebrato dallo staff f&b con la creazione di Joyfull, un nuovo cocktail in esclusiva ideato in collaborazione con la Martini.

“Quest’anno la Terrazza assume un significato ancora più importante e diverso rispetto al passato – afferma Piero Marzot, direttore del Turin Palace Hotel -. Ci dà un orizzonte più ampio”. Costruire l’accoglienza attorno all’ospite continua a essere la filosofia dell’iconico 4 stelle torinese: “L’ospitalità – ribadisce Marzot – non è fatta di camere, ma di persone. Non deve, quindi, mai esserci una meccanizzazione nell’offerta, in particolar modo nel food&beverage. E il nuovo cocktail esprime l’idea di un futuro nuovo, quel ‘nuovo’ che è sempre stato una componente della nostra storia, così come lo sono gli ingredienti del territorio. Con Joyfull iniziamo la ripartenza, ma continuiamo anche una tradizione, quella delle inaugurazioni stagionali con specialità innovative e territoriali”.



In questa estate di ripartenza, si legge su Hotelmag, “vogliamo promuovere la positività attraverso piccole esperienze per incuriosire i nostri ospiti – aggiunge Margherita Marzot, responsabile comunicazione e quality manager Turin Palace Hotel -. E il nostro cocktail vuole essere anche un’evocazione della positività”.



Per preparare il drink, che viene servito con assaggi gourmet, “abbiamo utilizzato ingredienti che raccontano il nostro territorio e che hanno saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mondo – sottolineano Gabriel Orbeanu e El Houcine, bartender dell’hotel -, come Martini Fiero e Martini Riserva Speciale Bitter, St. Germain Bacardi e birra Isaac Baladin”.