Beachcomber Resorts & Hotels: ripartenza in due tappe

Beachcomber Resorts & Hotels si prepara alla ripartenza in due tappe. All’insegna dei più elevati standard di sicurezza, il Gruppo segue la riapertura della destinazione in due fasi, una soft dal 15 luglio al 30 settembre, durante la quale l'isola apre ai viaggiatori vaccinati, negativi a test Pcr effettuato 5-7 giorni prima della partenza, che potranno trascorrere la vacanza rimanendo all’interno del resort prescelto, utilizzando tutti i servizi in assoluta libertà.

Dal 1 ottobre, invece, tutti gli ospiti vaccinati, negativi a test Pcr effettuato 72 ore prima della partenza, potranno trascorrere la vacanza con la possibilità di esplorare l'isola senza nessuna restrizione.



Nella prima fase Beachcomber Resorts & Hotels riparte con due hotel: Victoria Beachcomber Resort & Spa e Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa. Dal 1 ottobre, tutti gli hotel Beachcomber saranno operativi al 100 per cento.



Nei mesi di chiusura il Gruppo ha lavorato per migliorare ancora di più il livello di ospitalità. Lavori di restyling - in particolare allo Shandrani Beachcomber Resort & Spa, che ha completamente rinnovato il suo concept e al Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa con il rifacimento di tutti i bagni - e upgrading delle proposte food, delle attività sportive, di intrattenimento, di experience, dei servizi per le famiglie e implementazione delle attività eco-friendly nei singoli hotel, sono stati l’obiettivo che ha visto impegnato lo staff in vista della ripartenza.



La riapertura è accompagnata anche da una serie di offerte con il valore aggiunto di 'zero penali' in caso di cancellazione: nella prima fase fase le offerte sono applicabili per i soggiorni al Victoria e Trou aux Biches Beachcomber e nella seconda fase in tutti gli hotel, su tutte le prenotazioni dal 21 giugno al 20 agosto 2021 per i soggiorni dal 1 ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, incluso il periodo Natale-Capodanno.