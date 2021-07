Londra, a settembre il debutto del Westin London City

21:00

Westin Hotels & Resorts è pronto a conquistare il Regno Unito con l'apertura a Londra, prevista a settembre (le prenotazioni sono già aperte), di The Westin London City.

Sito in una posizione privilegiata sulla riva nord del Tamigi l'hotel, con vocazione business e leisure, oltre a 222 camere, nove appartamenti e cinque sale riunioni, dispone di innumerevoli spazi dove coccolare mente, palato e fisico. Si spazia dall'Heavenly Spa - con piscina coperta di 12 metri costruita intorno ai resti archeologici del sottostante bagno di Huggin Hill - alla sala fitness WestinWORKOUT® dotata di attrezzature all'avanguardia, fino al ristorante Mosaic e all'Hithe & Seek, wine bar su due livelli con vista panoramica sul Tamigi. "Integrare il benessere in modo più olistico nel nostro stile di vita non è mai stato così importante e siamo entusiasti del debutto di Westin Hotels & Resorts nel Regno Unito. Non solo l'hotel stabilirà un nuovo standard di wellness nella capitale, ma la sua posizione privilegiata sul lungofiume diventerà una destinazione per gli abitanti del luogo, per i turisti e per i viaggiatori bleisure, offrendo un incredibile accesso alla città e alle sue ricche offerte", spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice presidente, Premium & Select Brands, Europa, Medio Oriente e Africa, Marriott International.