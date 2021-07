Bocca, Federalberghi: “I no vax negli hotel vanno messi in panchina”

13:27

“Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati”. Lo sostiene il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca (nella foto), sottolineando che, per ridurre al minimo i fattori di rischio che minacciano la ripresa, occorre fare un ricorso massiccio a vaccini.

Nel settore ricettivo i lavoratori già vaccinati sarebbero circa il 90 per cento, “ma – afferma Bocca in un’intervista a Il Messaggero – c’è ancora qualche dipendente che si ostina a non volersi vaccinare, e questo ci crea non pochi problemi. Negli hotel vaccinarsi è più che importante, perché si proteggono dal virus gli altri lavoratori e si mettono al sicuro i clienti della struttura”. Che cosa propone?, chiede il quotidiano al presidente di Federalberghi: “I no vax negli hotel – risponde – vanno temporaneamente messi in panchina, per usare una metafora calcistica. Bisogna poterli... (continua su HotelMag)