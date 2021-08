Parrano, Umbria: in vendita il borgo medievale

21:00

Il borgo medievale di Parrano, in Umbria, è al centro di un’operazione di vendita guidata da Christie & Co per conto di Bayview Italia.

La vendita comprende l'antico castello di Parrano in provincia di Terni, che dispone di alloggi per gli ospiti e quattro edifici storici all'interno del borgo, così come una serie di edifici e terreni sul territorio collinare circostante.

In dettaglio, i beni messi in vendita comprendono il castello di Parrano, completamente rinnovato, con 26 suite padronali e centro benessere; quattro edifici situati nel borgo medievale; 23 casali/fattorie sparsi per il villaggio con potenziale per la conversione in ville e proprietà frazionate; 741 acri di riserva di caccia; 12 piccoli laghi; varie scuderie; circa 2.500 acri di terreno agricolo disponibile per la riqualificazione; un poligono di tiro all'aperto; opportunità di sviluppare un hotel con 130 camere con strutture per il golf, polo e il benessere su 5.300 mq di terreno.



Leonardo Stassi, head of hotel real estate di Bayview Italia, ha spiegato: "La posizione esclusiva e tranquilla, combinata con il patrimonio ben conservato di Parrano, offre ai potenziali investitori l'opportunità di sviluppare una destinazione turistica unica con alloggi privati, hotel, spazi per lo sport e il benessere, un interessante patrimonio culturale e naturale in una biosfera unica. Progetti simili di successo in Italia sono il castello di Casole con Timber Resorts e Belmond Hotels, Reschio Estate e Antognolla Estate, per citarne alcuni.

Il Castello di Parrano e gli asset circostanti saranno venduti durante un'asta nel mese di ottobre 2021 a un prezzo indicativo di 15 milioni di euro.