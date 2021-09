Felix Olbia, un nuovo smart hotel per la Sardegna

13:32

L’Hotel Felix Olbia è un nuovo 4 stelle superior nel centro di Olbia, a pochi chilometri dalle spiagge della costa nord-orientale della Sardegna, vicino a porto e aeroporto, e a pochi chilometri dalla Costa Smeralda. Inaugurato in agosto,si legge su Hotelmag, si aggiunge alla collezione Felix Hotels.

Concepito come uno smart hotel, il suo design fonde elementi della cultura sarda con l’alta tecnologia e ambienti fusion dalle linee contemporanee. La struttura è stata realizzata utilizzando materiali e processi innovativi e sostenibili dal punto di vista ambientale, resa ‘intelligente’ dagli accorgimenti di domotica presenti in tutti gli ambienti.



Le camere sono state realizzate in cinque diverse tipologie. Le Superior dispongono di letto matrimoniale o letti singoli, bagno, balcone con tavolino e sedie. smart tv, wi-fi e sistema domotico. Le camere Deluxe, arredate con elementi che richiamano i colori dell’isola, sono ideali per chi viaggia in famiglia; tutte rivolte a Sud, hanno ampi balconi arredati, da dove si può ammirare anche il golfo di Olbia. La Friends&Family nasce, invece, dall’unione di una camera Superior e di una Deluxe, collegate tra loro da un piccolo foyer con portoncino d’ingresso privato, per un totale di circa 50 mq; arredate in stile contemporaneo con complementi che richiamano i colori dell’isola, sono tutte caposchiera, garantendo così una luminosità continua e una vista su colline e città.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link