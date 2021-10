Confindustria Alberghi: “La banca dati è un passo importante contro l’abusivismo”

08:00

“Molto bene la firma del ministro Gravaglia al decreto che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi”. Così in una nota Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, plaude alla mossa del Governo che si propone di arginare l’abusivismo nel ricettivo e nell’extraricettivo.



“Uno strumento che chiedevamo da molto tempo – continua Colaiacovo -, che arriva in un momento particolare dove aver cura dei turisti si traduce anche nel fornire loro indicazioni chiare e trasparenti. Un elemento indispensabile per individuare soluzioni rispondenti alle reali esigenze dei viaggiatori soprattutto in risposta alla domanda internazionale”.



Per l’associazione si tratta di un passo importante non solo nell’ambito della lotta all’evasione e alla concorrenza sleale. “Adottare la banca dati unica consentirà di fotografare quei fenomeni che in passato, in assenza di controlli, hanno provocato lo svuotamento delle città con la conseguente perdita di attrattività tipica locale. Un passaggio importante per monitorare la situazione nei centri storici affinché questi non si svuotino definitivamente della popolazione residente. Il decreto firmato dal Ministro è un altro tassello importante e va nella giusta direzione per la ripartenza del settore”, conclude Colaiacovo.