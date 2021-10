Proroga ammortizzatori sociali Covid-19: Federalberghi e sindacati firmano avviso comune

14:45

Federalberghi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, insieme alle altre organizzazioni nazionali delle imprese del settore turismo, hanno sottoscritto un avviso comune rivolto al Governo affinché chieda alla Commissione europea di prorogare fino al 30 giugno 2022 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza, in risposta alla consultazione avviata dalla Commissione il 30 settembre scorso.

Pubblicità

Con lo stesso documento, le parti sociali hanno chiesto che vengano assicurate ulteriori risorse per la proroga delle misure di sostegno in favore delle imprese e dei lavoratori, con particolare riferimento al contenimento dei costi fissi (ad esempio, esonero Imu e credito imposta per gli affitti), alla sostenibilità dell’indebitamento (ad es., moratorie dei mutui e garanzie sui crediti) e al finanziamento degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19... (continua a leggere su HotelMag)