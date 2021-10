La bella estate di Ragosta Hotels; ora rotta su Roma

16:30

Dopo un’estate al disopra delle aspettative nelle strutture di Taormina e Vietri sul Mare, Ragosta Hotels Collection punta deciso sulla sua struttura di Roma, riaperta a inizio settembre.

“Nei mesi scorsi ci siamo concentrati sulla riapertura delle nostre realtà stagionali, dove abbiamo registrato il miglior mese di agosto di sempre – ha dichiarato Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection -. Ora anche Roma ci vede nuovamente attivi con grande soddisfazione e risultati importanti anche in previsione dei prossimi mesi.”



Dalla riapertura ad inizio settembre, Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, registra un continuo incremento di turisti che tornano in città insieme ad eventi aziendali di ogni genere.



Per quanto riguarda le altre strutture, l’Hotel Raito Amalfi Coast a Vietri sul Mare prolunga la stagione fino al 14 novembre, con un susseguirsi di ospiti che nel corso di questi mesi ha già fatto registrare un incremento di oltre il 30% rispetto allo scorso anno, oltre ad un picco di occupazione nel mese di agosto pari al 90,5% ed eventi privati raddoppiati.



La Plage Resort Taormina, che chiude il 24 ottobre, ha registrato già a giugno un incremento di circa il 40% rispetto allo scorso anno e i dati di chiusura promettono successi.



Tra le nazionalità che hanno scelto Vietri e Taormina per le vacanze, l’Italia supera il 50% di presenze, seguita poi da un mix di paesi europei, dalla Germania alla, Spagna, dalla Norvegia alla Grecia ai quali si sono aggiunti alcuni americani e canadesi ma anche nazionalità diverse dagli Emirati Arabi all’Australia, da Cuba all’Argentina