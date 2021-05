Ragosta Hotels: dopo il restyling riaprono le strutture di Taormina e Amalfi

di Martina Tartaglino

08:00

Da sabato 29 maggio riaprono i battenti due dei prestigiosi alberghi del gruppo Ragosta Hotels Collection: si tratta del La Plage resort Taormina e dell’hotel Raito Amalfi Coast (nella foto).

“Abbiamo dedicato questi mesi alla riqualificazione delle nostre realtà stagionali e siamo lieti di poter nuovamente accogliere i nostri ospiti in questo contesto, con il coinvolgimento dei nostri collaboratori” ha affermato Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection.

Ad Amalfi i lavori hanno riguardato sia le numerose terrazze, le pavimentazioni e le recinzioni, sia le sale interne; a Taormina invece le camere bungalow del resort sono state rese più efficienti dal punto di vista energetico.



Novità anche per quanto riguarda il personale: a partire da questa stagione alla guida del La Plage resort Taormina ci sarà l’hotel manager Marco Luzietti e la cucina sarà affidata a chef Giovanni Puglisi. All’hotel Raito, location nota e famosa per i ricevimenti, lo chef sarà Francesco Russo.